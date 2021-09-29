РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Сотрудники ГИБДД выявили одного пьяного водителя в ходе недельного рейда на дорогах Подольска, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С 20 по 26 сентября в целях снижения ДТП с участием пьяных водителей на территории округа провели целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В эти дни особенно тщательно проверяли водителей на наличие признаков опьянения.

В ходе комплекса профилактических мероприятий автоинспекторами выявлено одно нарушение, предусмотренное ч.1 ст. 12.8 КРФобАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно и ранее его лишили права управления, то он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.