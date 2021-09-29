РИАМО - 29 сен. Депутаты Московской городской думы приняли в трех чтениях законопроект об увеличении для субъектов малого и среднего предпринимательства срока рассрочки оплаты с пяти до семи лет за выкуп помещений, находящихся в государственной собственности Москвы, передает корреспондент РИАМО.
«Основная новелла заключается в том, что мы предлагаем увеличить с пяти до семи лет рассрочку оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на выкуп предоставляемого помещения», - сказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.
По мнению инициаторов законопроекта, данная инициатива поможет поддержать малый и средний бизнес после кризиса, вызванного коронавирусом.
По итогам голосования большинство депутатов поддержало законопроект.
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