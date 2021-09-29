РИАМО - 29 сен. 5 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» стартует масштабная агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021». Главное деловое событие отечественного АПК впервые будет проходить на территории Одинцовского городского округа, на мероприятии также будут представлены предприятия из муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, выставка познакомит аудиторию с ключевыми достижениями и тенденциями в агропромышленной сфере Российской Федерации, связанными с развитием сельскохозяйственной техники, животноводством, агрохимией, оборудованием, семеноводством, ветеринарными препаратами и услугами для АПК.

«Считаю успехом нашего муниципалитета то, что флагманское мероприятие отечественного агропромышленного комплекса впервые пройдет в Одинцовском округе – с 5 по 8 октября на одной из самых современных площадок, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке. В деловом событии примет участие наш производитель – Одинцовская кондитерская фабрика, которая входит в группу компаний MARS», – сказал Иванов.

По его словам, также ожидается, что представительство Одинцовского округа на выставке дополнят племхоз «Наро-Осановский», ЗАО «Матвеевское» и несколько индивидуальных предпринимателей. Их заявки сейчас на рассмотрении в профильном региональном министерстве.

Выставка

В выставке «Золотая осень – 2021» будут задействованы уличные пространства парка, конгресс–центр, музейный комплекс, центральный выставочный павильон и другие объекты. На открытой площадке развернется экспозиция новинок сельскохозяйственной техники, а в парке – полигон для испытания образцов новой техники, в том числе беспилотников.

В выставочных павильонах будут представлены стенды регионов и предприятий. Например, пространство министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области разобьют на зоны – в соответствии с действующими государственными программами. Помимо этого, отдельные площадки будут посвящены цифровизации агропромышленного корпуса, органическому сельскому хозяйству, «зеленому» бренду, а также российскому виноделию и конкурсу региональных брендов «Вкусы России». В рамках гастрономического фестиваля гости смогут оценить продукцию лучших производителей из всех регионов России.

Деловая программа

В центре внимания выставки – деловая программа: представители органов власти и бизнеса, эксперты и специалисты обсудят важнейшие вопросы развития АПК, касающиеся растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, «цифры», аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала.

Участников «Золотой осени» ждут круглые столы, дискуссии, мастер-классы, а главным событием деловой программы станет пленарное заседание, посвященное итогам посевной и уборочной страды, планам и стратегии развития отрасли. Помимо этого, в рамках международного агропромышленного форума российские эксперты обсудят с зарубежными коллегами ключевые вопросы реализации стратегии развития отечественного сельского хозяйства.