РИАМО - 29 сен. В Подмосковье в 2021 году капитальный ремонт систем газоснабжения провели в 415 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В своем ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев уделил особое внимание теме ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах.

«Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить подобные работы в рамках программы капитального ремонта», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в рамках реализации программы капремонта систем газоснабжения на территории Подмосковья в 2021 году запланировано отремонтировать 500 многоквартирных домов.

Ранее работы по капитальному ремонту газового оборудования в доме проводились совместно с ремонтом и утеплением фасада, с 2020 года данный вид работ проводится в том числе вне зависимости от фасадных работ.

До 2023 года фондом капитального ремонта Московской области запланировано отремонтировать газовое оборудование почти в 1,5 тыс. многоквартирных домов.

Проверка газовых колонок: кто обязан осуществлять и с какой периодичностью>>