РИАМО - 29 сен. В Москве в среду зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, оно превысило экстремум 1015 гПа, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уровень в 1015 гПа был зафиксирован в 1996 году.

Ранее синоптики сообщали, что столичный октябрь начнется с аномального тепла, ожидается около плюс 15 градусов.

При этом сентябрь может оказаться самым холодным с начала века.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>