РИАМО - 29 сен. В Москве в среду зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, оно превысило экстремум 1015 гПа, сообщается на сайте «Метеоновости».
Уровень в 1015 гПа был зафиксирован в 1996 году.
Ранее синоптики сообщали, что столичный октябрь начнется с аномального тепла, ожидается около плюс 15 градусов.
При этом сентябрь может оказаться самым холодным с начала века.
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