РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В среду на совещании в администрации Мытищ обсудили вопросы по зимнему содержанию дорог и тротуаров на территории муниципалитета, сообщается на сайте администрации горокруга.

Провел совещание глава Мытищ Виктор Азаров.

Общая протяженность дорог федерального, регионального и муниципального значения на территории городского округа составляет более 670 километров, общая протяженность тротуаров - 337,5 километров.

Содержанием дорог занимаются несколько подрядных организаций и управляющих компаний, в их числе «Лесопарковое хозяйство», ТУ «Федоскино», «Облэкострой», «Строитель». Общая уборочная площадь территории Мытищ составляет 456 дворовых территорий, 92 общественных пространства, 8 парков.

На совещании напомнили о сроках устранения рыхлого или талого снега. Он отсчитывается с момента окончания снегопада и до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения.