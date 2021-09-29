РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Фонд «Надежда, вера и возрождение» совместно с Щелковской библиотекой №1 провели фестиваль для особенных детей «Подари улыбку», участие в нем приняли юные получатели социальных услуг ГКУСО МО «Щелковский СРЦ «Семья», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Детям показали концерт творческих коллективов центра «Романтик», также с вокальным номером для гостей выступил победитель разных конкурсов, в том числе международных, волонтер фонда – Денис Примак.

«Мне очень понравилась эта праздничная атмосфера, и я буду стараться участвовать во многих подобных мероприятиях» - сказала волонтер фонда Виктория Васильева.​

Кроме того, для ребят провели мастер-классы по лепке, рисованию пальчиковыми красками и аппликации. В конце мероприятия прошло чаепитие.