РИАМО - 29 сен. Студенты-спасатели Подмосковья провели интерактивное занятие в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта «Школа первой помощи детям», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Занятие прошло в центре «Точка кипения» Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Инструкторы разобрали юридические аспекты оказания первой помощи, проведение сердечно-легочной реанимации ребенку и взрослому, порядок действий, если человек подавился.

Также обсуждался вопрос оказания первой помощи при ожогах, обморожении, травмах и укусах насекомых.