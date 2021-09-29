РИАМО - 29 сен. С начала года в Подмосковье собственное жилье получили почти 400 детей-сирот, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«С начала года в Подмосковье уже 382 ребенка-сироты получили собственные квартиры. До конца года жильем будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,6 млрд. рубей», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, квартиры для детей выдаются с полным необходимым оборудованием и благоустройством, почти половина из них – в новостройках.

В Подмосковье ведется активная работа по обеспечению детей-сирот жильем. На данный момент она завершена в 11 городских округах: в Волоколамском округе, Зарайске, Рузском округе, Луховицах, Лотошине, Солнечногорске, Шаховской, Серебряных Прудах, Краснознаменске, Ивантеевке и Черноголовке.

В 2020 году в Подмосковье квартиры получили 788 детей-сирот.