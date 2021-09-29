РИАМО - 29 сен. Столичный октябрь начнется с аномального тепла, ожидается около плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Такие показатели почти на 3 градуса выше нормы.

При этом в последние дни сентября в столице ожидается плюс 12-14 градусов, ближайшие 2 ночи обещают быть самыми холодными.

В Центральной России до конца недели облаков немного и осадки маловероятны, поэтому воздух станет хорошо прогреваться.

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