РИАМО - 29 сен. Беременные могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» в перинатальных центрах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Для удобства беременных женщин мы организовали вакцинацию от Covid-19 в 6 перинатальных центрах Подмосковья, чтобы женщинам в положении не приходилось обращаться за прививкой в поликлиники или другие пункты вакцинации с высокой проходимостью. Однако по желанию они могут сделать прививку в любом удобном пункте», – сказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинироваться можно в перинатальных центрах в Балашихе, Люберцах, Видном, Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове, добавила она.

Специалисты отмечают, что коронавирус очень опасен для беременных, входящих в группы риска, – страдающих заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом, ожирением и другими патологиями.

«Коронавирус повышает вероятность преждевременных родов и может спровоцировать развитие тяжелых осложнений. Единственная действенная мера профилактики – это вакцинация. Если по каким-то причинам женщина не успела сделать прививку заранее, то рекомендуется привиться во время беременности – после 22-й недели, чтобы снизить риск заболеваемости и смертности, а также негативного влияния на перинатальные исходы», – разъяснила главный внештатный гинеколог областного Минздрава, главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Перед вакцинацией женщину осмотрит врач-терапевт. После введения препарата она будет находиться под наблюдением специалистов в течение получаса. Для того, чтобы привиться в перинатальном центре, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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