РИАМО - 29 сен. Депутаты Мосгордумы последовательно работают над совершенствованием законодательства в сфере обеспечения тишины и комфортных условий для жизни в мегаполисе, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

На первом заседании осенней сессии в Мосгордуме рассмотрели пакет поправок в столичное и федеральное законодательство, который позволит снизить уровень шума от автомобилей с измененной системой выпуска отработавших газов.

Документ в столичный парламент внес мэр Москвы Сергей Собянин. Инициатива направлена на усиление административной ответственности для водителей, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы, либо модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом, из-за чего в ночное время нарушают тишину и мешают отдыху граждан.

«Законопроект нацелен, по словам мэра Москвы, на «отмороженных» водителей, которые, несмотря на свою немногочисленность, умудряются оставлять без сна целые районы города», — сказал Шапошников.

Штрафы

Он отметил, что в порядке федеральной законодательной инициативы предлагается внести изменения в КоАП РФ и наделить субъекты РФ правом устанавливать административную ответственность в виде штрафа за нарушение тишины и покоя граждан с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

«Для физических лиц такой штраф может составить от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя. Фиксировать правонарушения предлагается с помощью специальных технических средств - «шумомеров», работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фотовидеофиксации», — уточнил Шапошников.

Кроме того, по словам Шапошникова, предусматривается возможность задержания транспортного средства с демонтированными или модифицированными системами выпуска отработавших газов двигателя.

«Подобные изменения будут внесены и в городское законодательство. Штраф за шумную езду с 23 вечера до 7 утра для физических лиц составит от 5 тысяч рублей и более (в зависимости от мощности двигателя), для юридических лиц – 50 тыс. рублей», — уточнил он.

Рассмотрение дел о нарушениях

Еще он подчеркнул, что полномочиями по рассмотрению дел о данных административных правонарушениях наделяется Московская административная дорожная инспекция. Доказательством нарушения станут как фото-, киносъемка, видеозапись и фотофиксация, так и данные шумомеров. Дела о данных административных правонарушениях, если они зафиксированы работающими в автоматическом режиме шумомерами, будут рассматриваться в особом порядке без составления протокола. При этом законопослушным автомобилистам ничего не угрожает.

Речь в документе также идет об установлении ответственности за нарушение тишины аудиорекламой, шумом от предприятий торговли, запрете на проведение ремонтных работ в многоэтажках, нарушающих покой граждан в период режима ЧС и повышенной готовности, а также возможности наделения должностных лиц необходимыми полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины.

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