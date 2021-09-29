РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Родственников павшего в годы Великой Отечественной войны воина Якова Трушина разыскивают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Трушин Яков Панферович 1907 года рождения считался без вести пропавшим, идентифицировать его личность удалось лишь в сентябре 2021 года.

Останки и личные вещи Трушина были обнаружены тульскими поисковиками в братской могиле еще в 2006 году. Уроженец села Демкино Раненбургского района Рязанской области был призван Красногорским районным военным комиссариатом 30 июня 1941 года. Стрелковая дивизия, в которой служил Яков Панферович, погибла почти в полном составе в ходе оборонительной операции, в так называемом Вяземском котле.

Его супруга, Евдокия Ивановна, проживала по адресу: Красногорский район, ст. Битон, д. 4, кв. 1 (сохранена орфография записей 1941 года, предположительно - микрорайон Теплый Бетон). Последнее известие от мужа получила 30 августа 1941 года. На конверте сохранился штемпель Почтового подразделения 29 литера «Ф», которая входила в состав 38-й стрелковой дивизии.

С просьбой помочь в поисках родственников павшего воина в военный комиссариат Красногорска обратился руководитель Патриотического объединения поисковых отрядов «Щит» города Тулы.

В 1997 году имя Якова Трушина увековечили в Книге Памяти погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (том 11, стр. 275, Красногорский район). Братское захоронение находится в селе Волово Воловского района Тульской области.

Всех, кто располагает любыми сведениями о родственниках Якова Панферовича, просят позвонить по телефону пресс-службы администрации муниципалитета: 8(495)564-40-58.