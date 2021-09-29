РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 22 834 случая заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 223 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 173 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 390 777 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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