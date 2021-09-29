РИАМО - 29 сен. Сентябрь 2021 года в столице может стать самым холодным в XXI веке, а по осадкам — самым влажным за последние 6 лет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Прошедшей ночью были по области отмечались заморозки и были зафиксированы первые заморозки в этом сезоне на территории новой Москвы.

Ранее синоптики рассказывали, что в Москве за последнюю декаду выпало около 60 мм осадков, или 92% от нормы сентября.

Сейчас в Москве установилось старое бабье лето, которое продлится 5-7 дней.

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