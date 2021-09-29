РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24 и151 случай инфицирования, из них 34 – за минувшие сутки. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 223 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 173 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 390 777 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.