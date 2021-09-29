РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Прихожане Никольского храма Подольска совершили паломничество в Истру и Звенигород, где посетили монастыри, сообщили в Подольском благочинии Московской епархии РПЦ.

На выходных состоялась паломническая поездка прихожан Никольского храма Подольска в сопровождении клирика храма священника Владимира Тимченко в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре и Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь в Звенигороде.

В Ново-Иерусалимском монастыре паломники молились за литургией. По завершении богослужения в музейном комплексе «Новый Иерусалим» они посетили выставку «Возвращение в усадьбу» и фотовыставку «Монастыри России». Затем паломники из Подольска посетили Саввино-Сторожевский монастырь, где познакомились с историей древней обители и поклонились ее святыням.