РИАМО - 29 сен. В Московской области с полуночи до 8 часов утра 30 сентября будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской и Калужской областей.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в Подмосковье минувшей ночью подморозило до минус 3,6 градуса.

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