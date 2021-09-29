РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В подмосковной Балашихе разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала около недели назад, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Жукова Дарья Денисовна, 17 лет, ВАО, г. Москва – городской округ Балашиха, Московская область. С 23 сентября 2021 года ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост девушки 166 см, у нее плотное телосложение, волосы темные кудрявые, глаза зеленые. Была одета в черный бушлат, камуфляжную форму пятнисто-синего цвета, черные берцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.