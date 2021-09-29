РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. В среду депутат совета депутатов Щелкова Павел Жуков совместно с представителями комитета по благоустройству администрации городского округа провели встречу с жителями домов микрорайона Щелково-7, дворы которых будут благоустроены в следующем году, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Встречи состоялись во дворах домов по улице Неделина, 25, 26; Неделина, 16, 17, 18 и пр-т 60 лет Октября, 5, 7. На встречах жители могли высказать свои пожелания по поводу благоустройства, что они хотят видеть в своих дворах и какие элементы детских или спортивных сооружений необходимы на их взгляд.

Большинство жителей высказались за установку новых современных детских площадок с различными игровыми формами. Также жители предложили установить детские площадки, совмещенные с элементами для занятия воркаутом.

Во время встречи по адресу: проспект 60 лет Октября, 5, 7, мнение жителей разделилось. Часть жителей предложила увеличить парковку за счет вырубки деревьев, жители более старшего возраста были категорически против какой-либо вырубки деревьев или кустарников. Было принято решение проработать вариант увеличения парковочных мест во дворе без вырубки деревьев.