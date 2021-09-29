РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Глава Подольска Николай Пестов в сентябре встречался с жителями непосредственно во дворах многоквартирных домов и у подъездов, ему задавали вопросы по поводу отопления и благоустройства дворовых территорий, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Поступили обращения от жителей дома №21 на улице Трубной по вопросу отсутствия отопления в многоквартирном жилом доме, также по поводу комплексного благоустройства дворовой территории на улице Парковой у домов №№34, 36 и 38. Прозвучал ряд других вопросов и жалоб. На все обращения жители получили исчерпывающие ответы и разъяснения.

Подобные формы приема граждан благоприятно воспринимаются жителями, так как во время их проведения они могут непосредственно задать вопросы Николаю Пестову по интересующим их проблемам и получить ответы в течение короткого промежутка времени вблизи места их проживания.

В качестве экспертов и консультантов к проведению встреч и приемов граждан привлекают заместителей главы администрации городского округа, специалистов администрации, муниципальных предприятий, депутатов фракции «Единая Россия» в горсовете.