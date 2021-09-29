РИАМО - 29 сен. Игорь Брынцалов избран руководителем фракции «Единая Россия» в Мособлдуме в VII созыве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Он поблагодарил депутатов за доверие, а также поздравил их с избранием в региональный парламент и убедительной победой партии «Единая Россия».

«Такой результат достигли в непростой, конкурентной борьбе с сильными соперниками, на фоне пандемии и ограничительных мер. Несмотря на это, «Единая Россия» еще раз доказала свою партийную состоятельность и по-прежнему является политическим лидером, пользуется значительным доверием жителей области», – сказал Брынцалов.

По его словам, предстоит непростая работа, так как важно достойно представлять интересы избирателей, а их наказы, предложения, как и прежде, являются главным ориентиром.

Также на совещании избрали двух заместителей руководителя фракции «Единая Россия» – ими стали Лидия Антонова и Олег Жолобов.