РИАМО - 29 сен. В подмосковном парламенте сформировали фракцию «Единая Россия», в нее вошли 36 депутатов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В среду прошло организационное собрание депутатов Мособлдумы VII созыва, избранных от партии «Единая Россия».

В парламент от этой фракции вошли Виктор Абрамов, Лидия Антонова, Сергей Бабаченко, Игорь Брынцалов, Роман Володин, Владимир Вшивцев, Олег Гаджиев, Андрей Голубев, Дмитрий Голубков, Александр Двойных, Дмитрий Денисенко, Тарас Ефимов, Эдуард Живцов, Олег Жолобов, Владимир Жук, Эвклид Зафиров, Игорь Исаев, Татьяна Карзубова, Сергей Керселян, Максим Коркин, Игорь Коханный, Лариса Лазутина, Александр Легков.

К ним присоединились Павел Максимович, Сергей Маликов, Михаил Мурзаков, Александр Орлов, Владимир Пекарев, Михаил Раев, Олег Рожнов, Линара Самединова, Татьяна Сердюкова, Сергей Сретинский, Николай Черкасов, Владимир Шапкин и Марина Шевченко.

Согласно результатам голосования по партийным спискам, «Единая Россия» набрала на выборах 45,2% голосов. В итоге в региональный парламент избрались 14 депутатов. Еще 22 депутата прошли по одномандатным округам.

Всего в голосовании приняло участие более 2,6 млн жителей Московской области. Явка составила 44,7% - это на 10% больше в сравнении с выборами 2016 года.