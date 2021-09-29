РИАМО - 29 сен. Полицейские подмосковного Ликино-Дулева задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, который украл скутер, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

В дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу обратился 44-летний мужчина, который рассказал о том, что неизвестный похитил его скутер, припаркованный около подъезда дома на улице Текстильщиков в городе Ликино-Дулево. Сумма материального ущерба составила 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.