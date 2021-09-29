РИАМО - 29 сен. Москвич Алексей рассказал, что с американских аукционов можно купить электромобиль Tesla по цене кроссовера Kia или Renault, но риск очень велик: нужна большая квалификация для оценки авто удаленно, сообщает Газета.ru.

Так, Алексей заказал Tesla Model 3 почти за 15 тыс. долларов (около 1,1 млн руб.), после таможни цена авто составила 34 тыс. долларов (2,5 млн. рублей).

«Я заказал Tesla Model 3, выставленную на аукцион битых автомобилей в США, через частного предпринимателя из Белоруссии. Процесс выглядит так: покупатель выбирает машину на аукционе, выкупает, далее брокер грузит автомобиль в контейнер и отправляет морем. В моем случае машина приходит в порт Клайпеда (Литва), а окончательный расчет с брокером должен произойти в Минске», - сказал Алексей.

Мужчина заключил договор и внес залог в 2 тыс. долларов, при этом механические повреждения автомобиля были устранены еще в США. На машине заменили заднюю дверь и отремонтировали стойку кузова.

Время поставки заняло 5 месяцев. При этом с 2022 года планируют закрыть беспошлинную поставку электромобилей в Беларусь, напомнил Алексей. Он добавил, что сейчас поток таких машин большой и на таможне случаются задержки.