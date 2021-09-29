РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В охотничье-рыболовном хозяйстве «Коротыгино» в Подольске провели соревнования по рыбной ловле среди ветеранов, первое место занял Сергей Морщилов из микрорайона Львовский с уловом 2 кг 450 г, сообщает пресс-служба администрации округа.

Второе место у Романа Руцкова из микрорайона Климовск, он наловил рыбы на 1 кг 360 г. Третье место занял Геннадий Легель, представлявший аккумуляторный завод, у него было рыбы на 1 кг 330 г.

Традиционные соревнования по рыбной ловле среди ветеранов Подольска посвятили Международному дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Ветераны из разных микрорайонов городского округа соревновались как в составе команд по месту работы, так и в личном зачете.

Самым возрастным участником соревнований стал Николай Лощилин 1926 года рождения, который представлял команду «ЗиО-Подольск». Недавно ему исполнилось 95 лет.