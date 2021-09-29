РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. С 20 по 27 сентября диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 1038 звонков, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Было выполнено 1038 заявок. 528 заявок касались работы сантехники, 67 звонков поступили с жалобами на электроснабжение, 65 – на состояние жилого фонда, 57 – на санитарное содержание.

ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться можно несколькими способами: через форму на сайте, по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).