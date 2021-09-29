РИАМО - 29 сен. По данным МВД России, на территории страны на данный момент находятся 7 млн иностранных граждан, при этом число нелегальных мигрантов невелико, передает ТАСС.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова отметила, что более чем 1 млн иностранцев, не покинувших страну в пандемию коронавируса, успешно урегулировали вопросы со своим правовым статусом на территории РФ.

Она подчеркнула, что для данной категории лиц продлевают срок действия разрешительных документов до 30 декабря 2021 года. Такое решение распространяется на документы, срок которых истек в период с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года.