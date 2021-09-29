РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В центре «Родина» Подольска завершился первый этап молодежного проекта «Социальная активность», в нем приняли участие около 160 школьников, студентов и их педагоги-наставники, после обучения они займутся волонтерской деятельностью, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На молодежный образовательный форум «Школа волонтеров» собрались 14 делегаций, желающих создать волонтерские отряды на базе своих учреждений. Около 160 школьников, студентов и их педагоги-наставники в течение 3 дней на собственном опыте осваивали технологии командной работы, знакомились с понятием и направлениями волонтерской деятельности, разрабатывали социальные проекты.

Кураторы и тренеры Российского союза молодежи разбирали с участниками каждое проведенное мероприятие и пополняли организаторский опыт. Педагоги изучали технологию «7 ключей успеха организации» и обменивались полезными практиками. Творческие способности участники тренировали в тематической программе слета.

По итогам обучения большинство участников выразило готовность развивать волонтерскую деятельность. Уже в ближайшее время команды-участницы форума запустят разработанные ими проекты по социализации особенных детей, помощи социально незащищенным группам жителей, профилактике курения среди школьников, помощи бездомным животным, повышению вежливости среди младших школьников и другие.

В октябре стартует второй этап проекта, где прокачивать свои навыки соберутся уже действующие волонтерские отряды округа.

Проект реализует подольская организация «Российский союз молодежи» и комитетом по делам молодежи администрации городского округа Подольск.