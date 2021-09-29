РИАМО - 29 сен. В столичном доходном доме Коровина, который расположен на улице Чаплыгина, 10, отреставрировали уникальную напольную метлахскую плитку, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Так называют мелкоформатную плитку разной формы. Она не имеет глазировки, при этом рисунок нанесен не на поверхность, а на всю глубину материала. Поэтому он не стирается со временем, но при этом бьется.

«Больше всего за годы эксплуатации пострадала плитка на первых этажах. Многие элементы были разбиты настолько, что восстановить их уже не представлялось возможным. Чтобы провести реставрацию редкий материал заказали из Англии. Рисунок не идентичный, но максимально приближенный к оригиналу», – сообщили в пресс-службе.

На других этажах историческая плитка сохранилась гораздо лучше. Там, где было необходимо, провели докомпановку раствором. Но применять подобную технологию возможно лишь в том случае, если утрата составляет не более 20%.

Доходный дом Коровина в стиле эклектики построили в 1894 году. Его автором стал известный московский архитектор Иван Кондратенко. Четыре этажа дома занимали квартиры, предназначавшиеся для сдачи в аренду.

Фасад здания украшают пилястры, арочные оконные проемы, медальоны и лепнина. Над подъездами – эффектные эркеры. Оконные проемы декорированы рамочными профилированными наличниками, подоконными полочками, фартуками и замковыми камнями.

Яркой индивидуальной чертой также являются люкарны с вазонами. Все лето в доме проводился капитальный ремонт с реставрацией. Задачей специалистов было восстановить не только фасад здания, но и воссоздать внутреннее убранство подъездов.