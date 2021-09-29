РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В среду в Балашихинском техникуме стартовал 7 московский областной чемпионат «Абилимпикс», на мероприятие съехалось около 30 участников, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходят на 35 площадках региона, в том числе в Балашихе. Чемпионат помогает участникам проявить себя, показать свои результаты и возможности, заявить о себе как о профессионале.

На площадку в Балашиху съехались почти 30 участников, заявленных в компетенциях: «Обработка текста», «Мастер ОЦИ», «Администрирование баз данных». Всего в 7 чемпионате «Абилимпикс» представлено 75 направлений.

Участвовать в чемпионате могут все желающие, начиная с 14 лет, в одной из трех возрастных категорий. На конкурсе ребята не только состязаются в мастерстве, но и показывают свои навыки для дальнейшего трудоустройства.

Движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года. Мероприятие проводится для профессиональной ориентации людей с инвалидностью, содействия в трудоустройстве.