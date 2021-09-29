РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске за минувшие сутки выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 16 977 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1223 случая заболевания.

Всего в Московской области с начала пандемии выявлен 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 173 человека. Выздоровели и выписались 390 777 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.