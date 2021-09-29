РИАМО - 29 сен. Главу Group-IB Илью Сачкова подозревают в госизмене, однако представители компании утверждают, что он не виновен. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

Ранее Сачкова по решению суда в Москве арестовали на 2 месяца.

Юристы компании сейчас изучают постановление Лефортовского районного суда. Сотрудники уверены в честной деловой репутации Сачкова.

Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в компании не комментируют в связи с проведением процессуальных действий. Второй основатель компании, Дмитрий Волков, возьмет руководство компанией на себя на ближайшее время.

Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак и выявления кибермошенничества. Среди клиентов Group-IB – российские правоохранительные органы, крупные компании, а также зарубежные структуры, например Интерпол.