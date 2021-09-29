РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске в связи с ремонтными работами на сетях водопровода 1 октября отключат холодную воду в ряде домов, сообщает пресс-служба Водоканала.

В связи с ремонтными работами на сетях водопровода 1 октября не будут подавать холодную воду с 09:00 до 15:00 на улице Багратиона, в домах №№15, 24, 28, 30(Д/С 13), 16А, 22/1, 21 (МЖРП), 20/12, 22/1, 24А (ЦТП-15), 19 (магазин); Бородинская, в домах №№7 (д/с 14), 11/7, 13(д/с 25), 15, 17, 16/9, 18, 19, 20 (школа 13) , 21, 22, поликлиника, 23, 24/6, 25 (магазин), 15А, 17А; Курчатова, в домах №№3,19, 21/15 , 61 , 61А, 61Б; Сосновая, в домах №№1, 2 к. 1,2 к. 2 , 2 к. 3, 4, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 12, 10В (ЦТП-14, котельная), ПНС.

Также холодной воды не будет на улице Циолковского, в домах №№1, 3, 5,6 , 7/11, 11 ,11А, 12/20, 13 ,13А ,13Б ,13В, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16А, 9/18, 17, 17Б,18 (пожарное депо), 20А (магазин ), 10/6, 3А, 58 (МЧС России, учебный центр); Дорохова (ПНС); Давыдова, в домах №№14, 6/1, 16, 16А, 8/2. На весь день с 09:00 до 18:00 холодную воду отключат на улице Давыдова, в домах №№5, 6/1, 6, 8/2, 14 к. 1, 14 к. 2, 16, 16А, гараж, д. 1 авт. котельная; Сосновая, в домах №№1, ПНС, 2 к.1, 2к.2, 2 к.3.

В микрорайоне Южный возможно будет отсутствовать вода в домах №№3-9 этаж.

Цистерны с питьевой водой установят на улице Давыдова у дома №14 к.1 и на улице Циолковского, у дома №10/6 у магазина.

Уточнить вопросы по отключению воды можно в диспетчерской службе МУП «Водоканала» по телефону: 8(496)754-00-53.