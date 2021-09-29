РИАМО - 29 сен. В Электрогорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 3 велосипедов, им оказался ранее судимый мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратились трое местных жителей с заявлениями о краже велосипедов из подъезда дома на улице Горького. Сумма материального ущерба составила 42 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.