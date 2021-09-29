РИАМО - 29 сен. Эксперт Центра политических технологий Никита Масленников считает, что планы Минфина РФ об усилении налоговой нагрузки – сезонное явление, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин планирует усилить налоговую нагрузку. Речь шла о внесении 12 корректировок. Предлагалось обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, которые работают на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера.

«Это всегда происходит. У нас это такое сезонное явление. Как только мы готовим новые проектировки бюджета, происходит такая зачистка администрирования. Где-то что-то не работает, где-то плохо собирается, где-то вообще не собирается. Это то, что входит в традиционное минфиновское понятие «точечная настройка»», — считает Масленников.

Он назвал происходящее «рабочими моментами». Он добавил, что накопилась определенная негативная практика, и сейчас нужно внести корректировку.