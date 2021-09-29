РИАМО - 29 сен. В жилом доме в стиле сталинского ампира на Садовой-Сухаревской, 8/12 согласовали замену лифтового оборудования сразу в четырех подъездах, работы специалисты ФКР Москвы планируют начать летом будущего года, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта столицы.

«Вместо физически и морально устаревшего оборудования установят современные высокотехнологичные подъемные механизмы. Грузоподъемность каждого будет увеличена до 400 кг, что для пассажирского лифта существенный плюс. Особенно при отсутствии грузовых кабин, которые в этом доме просто исторически не заложены. Увеличится и скорость, теперь она составит 1 м/с», – сообщили в пресс-службе.

Все лифты прошли сертификацию. Они обладают бесшумным плавным ходом, а кабины оснащены панелями управления с речевыми информаторами и подсвеченными стальными кнопками со шрифтом Брайля. Также будут заменены лебедки, противовесы и ограничители скорости подъемников.

Данный жилой дом был возведен в 1940 году. Архитектором выбрали Албури Алхазова и военного инженера МГБ Бориса Мировича. Изначально объект планировался как пятиподъездный, но затем было добавлено еще два. Они заметно отличаются и шириной лестничных клеток, и планировкой квартир.

Именно в дополнительных подъездах лифты были установлены в 1997 году. Сейчас пришло время их демонтировать. А вот в остальных подъездах лифты будут заменены уже в последующие годы.