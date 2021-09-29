РИАМО - 29 сен. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника участка сельскохозяйственного назначения в Можайском округе за нарушение правил содержания земли, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке земель площадью 5,17 га было выявлено, что участок, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности, зарос сорняковыми растениями и не используется по назначению. Владелец земли не выполнял обязательные мероприятия по защите и обработке почв.

На собственника участка наложен административный штраф в размере 20 тыс. руб.