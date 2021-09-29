РИАМО - 29 сен. За 3 месяца реализации президентского проекта «Социальная газификация» Мособлгаз подключил к газораспределительным сетям 367 домовладений Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках проекта сети подводятся к границам участков зарегистрированных домов бесплатно для жителей. Единственный критерий – дом должен быть официально оформлен. До конца этого года газ придет в 59 населенных пунктов муниципалитета, а до конца 2022 года будут газифицированы 174 населенных пункта.

В Дмитровском городском округе было подано 4507 заявок на заключение комплексного договора по социальной газификации. В рамках проекта сети подводятся к границам участков зарегистрированных домов бесплатно для жителей. Единственный критерий – дом должен быть официально оформлен.

Всего до конца года газ придет в 59 населенных пунктов муниципалитета, а до конца 2022 года будут газифицированы 174 населенных пункта с охватом жителей более 11,5 тыс. человек. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся в 13 деревнях и селах — д. Гончарово, Кузяево, д. Волдынское, д. Борисово, Большое Прокошев, Минеево, Рогачево, д. Парамоново. По поручению губернатора Андрея Воробьева для удобства жителей в селе Бунятино открылся стационарный офис, в котором принимают заявки на догазификацию и оказывают комплекс государственных и муниципальных услуг.

«Президентская программа «Социальная газификация» сейчас один из самых важных и крупных проектов для Дмитровского округа. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам более 11,5 тысяч дмитровчан. Сейчас работы полностью завершены в 17 населенных пунктах», — отметил первый заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Станислав Кизилов.