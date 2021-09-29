РИАМО - 29 сен. Правоохранители из подмосковной Истры спасли пенсионерку и ее 3-летних внучек, которые заблудились и не смогли самостоятельно выйти из леса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 73-летняя женщина и 2 девочки отправились в лес на прогулку и спустя некоторое время поняли, что заблудились. Пенсионерка позвонила своему мужу, который пытался помочь ей сориентироваться и выйти из лесной чащи. Однако наступила ночь, а телефон разрядился. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Женщину и детей отправился искать личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти.

Полицейские патрульно-постовой службы Сергей Фомин, Даниил Степанов, Алексей Иванов и оперуполномоченный уголовного розыска Антон Молодцов помогли женщине и девочкам выбраться из труднопроходимой части леса. Уставших и напуганных детей сотрудники полиции несли на руках.