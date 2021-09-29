РИАМО - 29 сен. В Подмосковье разработаны документы, устанавливающие границы охранной зоны памятника природы «Озеро Бисерово» в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Создание такой зоны необходимо для того, чтобы эффективнее бороться с нарушениями режима особой охраны в особо охраняемой природной зоне.

«Озеро Бисерово – одно из тех заповедных мест, которые испытывают повышенную антропогенную нагрузку. Это связано с близостью нескольких крупных населенных пунктов и множества СНТ, большим количеством неорганизованных туристов и отдыхающих. Озеро находится на особом контроле министерства, там постоянно проводятся рейдовые мероприятия», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что только в ходе последнего рейда было выписано два протокола об административных нарушениях и вынесено 12 предупреждений. Когда границы охранной зоны появятся на кадастровой карте, инспекторы эконадзора смогут эффективнее пресекать нарушения.

По словам Андрея Разина, наиболее типичные нарушения в памятнике природы – въезд автотранспорта и парковка в водоохранной зоне озера, захламление территории, попытки построить рекреационные объекты, а также ограничение доступа к озеру.

Так, ранее администрации округа было вынесено предостережение из-за строительства заборов на базах отдыха «Рыболов—спортсмен» и «ВМФ», которые ограничивали свободный проход к водоему.