РИАМО - 29 сен. Возможность появления в России незарегистрированных вакцин от коронавируса может быть обусловлено проживанием в РФ иностранных граждан, а также сотрудниками, которые по работе посещают страны, где отечественные вакцины не принимают, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«В борьбе с пандемией это не поможет, так как «Спутник» хорошо работающая вакцина, а эти вакцины (незарегистрированные на территории РФ - ред.) нужны иностранным гражданам, проживающим у нас, а также тем, кто по работе выезжает в страны, где «Спутник» не принимают», — считает Ярцева.

Специалист выразила надежду, что появление в России иностранных вакцин может увеличить количество желающих привиться.

Ярцева отметила, что все доступные сейчас в мире вакцины разрабатывались в одно время. Отечественный препарат «Ступник» относится к классу векторных прививок, которые уже долгое время применяются для борьбы с другими инфекциями. ​

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав РФ разработал поправки в законодательство, благодаря которым появится возможность ввозить в Россию незарегистрированные в стране вакцины и лекарства для клиник. Этим может заняться международный медицинский кластер в Сколкове.