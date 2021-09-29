РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Команда АНО «Новый город» из подмосковного Красногорска примет участие в фестивале, который проведет Союз архитекторов России с 1 по 3 октября, сообщили в пресс-службе администрации округа.
XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2021» пройдет в центре Москвы в «Гостином дворе». Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и столичного комитета по архитектуре и градостроительству.
«Новый город» презентует свой проект в первый день конкурса.
Тема фестиваля - «Истина». По словам предложившего тему куратора Алексея Комова, она ориентирована на поиск и выявление современных тенденций в архитектуре и градостроительстве.
Конкурсная программа направлена на аудиторию архитекторов, дизайнеров, искусствоведов, строителей, экспертов, архитектурные бюро и мастерские, проектные институты, студентов профильных вузов и колледжей, руководителей субъектов и муниципальных образований РФ.
В рамках деловой программы пройдут конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, лекции, презентации. К открытию фестиваля издается каталог с информацией об участниках и партнерах мероприятия.
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