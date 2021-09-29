РИАМО - 29 сен. Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин предложил установить видеокамеры на свиноводческие комплексы Подмосковья, чтобы фиксировать, как берут пробы от свинопоголовья на африканскую чуму свиней. Доступ к файлам планируется сделать свободным, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители свиноводческих комплексов выразили готовность реализовать данное предложение.

По инициативе Россельхознадзора прошло совещание по вопросам снижения численности дикого кабана на территории Московской области, создания буферных (защитных) зон вокруг свиноводческих предприятий.

Во время совещания также обсудили вопросы по изъятию всего поголовья домашних свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах в радиусе 10 км вокруг свиноводческих комплексов для недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.

Представителем управления государственного охотничьего надзора министерства экологии и природопользования Московской области представлена информация о снижении численности дикого кабана на территории региона и достигнутых договоренностях с охотпользователями о продолжении работы в данном направлении.

По итогам совещания принято решение о проведении аналогичных мероприятий на регулярной основе.