РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. 16 нелегальных мигрантов, обитавших в «резиновых квартирах», задержали в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Совместный рейд по двум квартирам дома №3 в военном городке Павшино провели сотрудники УМВД по Красногорску и управления по безопасности администрации муниципалитета в среду. Поводом для проверки так называемых «резиновых квартир» стала коллективная жалоба жителей этого дома.

«В ходе рейда было установлено, что в двух квартирах проживает 16 человек из Республики Кыргызстан без регистрации по данному адресу. Все иностранные граждане будут доставлены в отдел полиции Павшино для дальнейшего разбирательства», - сказал сотрудник отдела по территориальной безопасности администрации муниципалитета Владислав Поляков.

Полицейские составят протоколы об административном правонарушении, в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем пребывании нелегальных мигрантов на территории РФ.

По вопросам нелегального проживания иностранных граждан можно обращаться в территориальные отделы полиции, в отдел по вопросам миграции УМВД по Красногорску, а также написать обращение на официальный сайт муниципалитета, воспользовавшись формой обратной связи.