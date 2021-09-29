РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 30 новых случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 223 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 173 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 390 777 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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