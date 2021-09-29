РИАМО - 29 сен. Эколог Александр Шувалов рассказал, что гаджеты и аккумуляторы не нужно выбрасывать в обычную мусорку, нужно воспользоваться специальными пунктами сбора, сообщает Газета.ru.

«Это наносит колоссальный ущерб. Дело в том, что эти устройства содержат в себе элементы, которые долго живут в окружающей среде. Т.е. периоды разложения и их выхода из биосферы и экзосферы Земли – сотни и даже тысячи лет. Поэтому они могут отравлять подземные воды в местах скопления – это негативное влияние на состоянии почвы и воды, в гораздо меньшей степени – воздуха», – отметил Шувалов.

Он подчеркнул, что обращаться с отходами в виде гаджетов и аккумуляторов нужно предельно аккуратно, а детали от этих предметов нужно возвращать в повторное использование.

«Если вы хотите, чтобы отходы не вредили нашей планете и окружающей среде, то в интернете можно найти пункты сбора аккумуляторов и прочих гаджетов», – заключил эксперт.