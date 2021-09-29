РИАМО - 29 сен. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 1 026 пациентов, с начала пандемии выздоровели 390 777 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также 1 223 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в области выявлен 447 941 случай заболевания.

За сутки также умерло 13 человек, за все время — 8 173 пациента.

Медики напоминают, что избежать болезни можно с помощью вакцинации. Она осуществляется бесплатно.

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