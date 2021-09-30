РИАМО - 30 сен. Усадьба Дубровицы находится в одноименном поселке под Подольском. В главном доме сейчас располагается Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства, а рядом стоит церковь Знамения пресвятой Богородицы - уникальная по своей архитектуре.

В последнем выпуске третьего сезона подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, какие тайны архитектуры и создания храма все еще не разгаданы, а также почему одного из владельцев усадьбы насильно довели до сумасшествия. Кроме того, речь пойдет о том, какие подарки Екатерина II делала своими фаворитам, и о проекте местных жителей об истории Дубровиц «Музей, которого нет».

1:44 — 10:37 Загадки церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

10:38 — 13:06 Какие подарки делала Екатерина II своим фаворитам

13:07 — 19:06 За что владельца усадьбы довели до безумия

19:07 — 22:37 Как сегодня выглядит усадьба Дубровицы

22:38 — 24:35 Про музей, которого нет, и то, чем еще заняться туристам

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, Дубну, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Гребнево, Мелихово, Середниково, Захарово, Кривякино, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей Михаила Пришвина в деревне Дунино, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник» и национальный парк «Лосиный остров».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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