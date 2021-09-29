РИАМО - 29 сен. Еще 1223 случая заболевания коронавирусом выявили в Московской области, всего на данный момент в Московской области зарегистрирован 447 941 случай заболевания, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в России. Это связано с приходом осени, началом учебного года и возвращением граждан из отпусков.

В свою очередь, власти Подмосковья разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в России не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу.

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